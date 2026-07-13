Число машин-«утопленниц» на пляжах в России резко возросло

Shot: в России увеличилось число машин-«утопленниц» на пляжах.

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За последний месяц в России резко возросло число машин-«утопленниц» на пляжах. По данным телеграм-канала SHOT, только за последние несколько недель вода забрала около десяти автомобилей.

Причиной такой статистики стали сами автовладельцы, которые в разгар сезона предпочитают парковать транспорт прямо у кромки воды.

Отмечается, что в Мурманской области (Териберка) за пару дней ушли под воду две машины. Одну смыло приливом, а вторая застряла в рыхлом песке и начала медленно погружаться. В обоих случаях для эвакуации пришлось вызывать спецтехнику.

В Архангельской области местный житель бросил автомобиль на берегу на ночь. За сутки машина полностью скрылась под водой, пока на нее не обратили внимание активисты.

В Калининградской области также зафиксировано несколько подобных инцидентов.

Дополнительную опасность представляют лихачи, устраивающие гонки по песчаным пляжам. При этом нарушение правил въезда в водоохранную зону грозит штрафом до 400 тысяч рублей для юридических лиц, а гидроудар двигателя из-за съезда на пляж страховка покрывать не будет.

Ранее сообщалось, что сильные дожди, прошедшие на Урале за последние дни, привели к подтоплению участка трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Перед водителями образовалась огромная лужа, которую приходится преодолевать вброд.