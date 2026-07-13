В Китае представили батарею для электромобилей с рекордной скоростью зарядки

Инновационный тяговый аккумулятор Aegis Gold Brick EV был разработан и представлен компанией Geely.

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Литий-железо-фосфатный (LFP) батарейный блок новинки имеет особую конструкцию. Здесь применены так называемые короткие ячейки типа short-blade. При этом инженеры Geely сделали акцент как на скорости зарядки, так и на безопасности при экстремальных нагрузках.

В ходе государственных испытаний батарея Geely достигла пиковой мощности зарядки 1093 кВт, восполнив заряд с 10 до 70% всего за 4 минуты и 22 секунды. На полную зарядку от 10% до 97% ушло лишь 8 минут 42 секунды.

Температура зарядки оставалась ниже установленного в Китае предела безопасности 65°C. Температурный максимум был зафиксировали на отметке 64 °C. Такого результата удалось достичь за счет двухсторонней системы охлаждения, которая окружает группы ячеек охлаждающей жидкостью.

Заявленный ресурс блока Aegis Gold Brick EV - порядка 4500 полных циклов зарядки. По оценке Geely, это соответствует примерно 1 млн км пробега.

Сверхбыструю батарею разработали с целью установки в новый подзаряжаемый гибрид Lynk & Co 10, который уже вышел на китайский рынок.

Как отмечает Interestingengineering, новинка Geely вступает в гонку сверхбыстрых зарядок от китайских автопроизводителей. Ближайший конкурент Aegis Gold Brick EV - новая разработка BYD, запустившей в марте передовые станции быстрой зарядки. Благодаря использованию батареи второго поколения Blade автомобили BYD могут заряжаться от 10% до 70% за 5 минут и до 97% за 9 минут, то есть результаты скоростных тестов зарядки тестов BYD и Geely практически сопоставимы.

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