Автодом от Volkswagen задает новый стандарт в области комфорта в поездках

Представлен Volkswagen California Ocean Generation 2026 с ценой 8 млн рублей.

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На днях в Германии прошла официальная презентация свежей версии многолетнего бестселлера – кемпера Volkswagen California Ocean Generation.

Машина, которую по праву считают одним из самых популярных серийных домов на колесах, получила целый ворох новшеств, призванных повысить уровень комфорта. В Германии за новинку попросят минимум 91 309 евро, что по текущему курсу равняется примерно 8 миллионам рублей.

Снаружи новинку легко узнать по характерному двухцветному окрасу кузова. Привычная раскладывающаяся палатка на крыше никуда не делась. А вот добавились лазерная графировка, свежие 18-дюймовые колесные диски и стильные хромированные декоративные вставки – выглядит свежо.

Внутри тоже хватает приятных сюрпризов. Салон теперь отделан двухцветной микрофиброй, и для этой модели специально разработали новый руль. Кстати, в комплекте идут особые коврики, алюминиевые накладки на педалях и даже проектор, который рисует логотип California на земле, когда открываешь дверь.

Список приятных опций на этом не заканчивается. Производитель оснастил машину электроприводом задней двери, встроил систему ночного контроля температуры и предусмотрел специальное вентиляционное отверстие для подачи воздуха в палатку.

Что касается «начинки», тут инженеры решили ничего не трогать – моторная гамма осталась прежней. На выбор предлагается базовый 2-литровый турбодизель на 150 сил, либо бензиновый агрегат того же объема, выдающий 204 л.с. Для топовой версии доступна гибридная установка мощностью 245 л.с. Вместе с ней идет климат-контроль, который способен работать без перерыва до восьми часов.

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