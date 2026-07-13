Как в регионах России работает система заправки автомобилей по госномеру

Уже семь регионов страны ввели систему отпуска бензина по номеру автомобиля и дням недели. Так, водители машин в Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской и Псковской областях с четной первой цифрой в госномере могут заправить их в четные дни, с нечетной - в нечетные. В Мордовии и Астраханской области правило такое же, но за ориентир взяли последнюю цифру номера.

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Как говорят власти на местах, систему ввели, чтобы сбить ажиотажный спрос, пока окончательно не налажены логистические поставки топлива.

О том, изменилась ли ситуация, сообщают собкоры "РГ" в регионах.

"Пока не изменилась. Очереди по-прежнему большие. Сегодня мой день, стоял два часа", - рассказал водитель Александр Л., которого мы спросили на одной из АЗС Нижнего Новгорода. "Тех, кто пытается заправиться не в свой день, заворачивают. Видел, как хотели, им не дали", - поделился Вадим К.

Руководитель НРО Всероссийского студенческого общества Елена Дрягалова, регулирующая очереди на заправке, подтвердила "Российской газете", что машины с номерами в неположенные сутки просто не заправляют, кроме транзитных автомобилей и машин льготников (это ветераны и инвалиды).

На вопрос о том, помогают ли новые меры снять ажиотаж, Дрягалова ответила, что пока выводы делать рано, поскольку система только начала работать.

"Надеемся, что эффект начнет проявляться с понедельника, когда люди вернутся с дач", - отметила она. "В нашей семье две машины: у отца - отечественное авто, у меня - иномарка, - поделился молодой преподаватель одного из вузов Саранска Алексей. - Номер отцовской машины оканчивается на четную цифру, у меня - на нечетную. Поэтому девятого июля - в первый день работы системы у нас, в Мордовии, я сразу отправился на заправку. Провел в очереди три с половиной часа, но бензин все же купил".

А вот отцу Алексея, который поехал заправляться на следующий день, повезло уже больше: он ждал "всего" полтора часа. То есть система постепенно, но начала давать результат.

К слову, во всех регионах, где введены новые автоправила, сотрудники госавтоинспекции следят за тем, чтобы у автолюбителей не было соблазна схитрить и подменить госномера.

При этом порядок не распространяется на АЗС, расположенных на федеральных трассах и дорогах регионального значения вне границ городов и сел. Система "чет-нечет" действует только в населенных пунктах - в этом случае у водителей, оставшихся без горючего, есть альтернатива в виде общественного транспорта и такси.

Корреспондент "РГ" в первый день введения в Астрахани системы "чет-нечет" отправилась на заправку на улице Ахшарумова, где топливо можно было приобрести с 12:00 до 20:00. Поговорила с людьми: выяснилось, что многие приехали сюда задолго до начала работы АЗС по графику.

"Пока стоим в очереди, как и прежде. Машин ненамного меньше. Но будем надеяться, что со временем система наладится", - рассказал "РГ" автолюбитель с 30-летним стажем Руслан Искаков.

Порадовало в такой ситуации поведение автолюбителей. Все попытки некоторых водителей поскандалить пресекались на корню. Из-за нехватки сотрудников АЗС кто-то из стоящих в очереди, когда заправку открыли, сам вызвался направлять потоки машин, чтобы дело двигалось быстрее. Кто-то пропускал вперед своей очереди автомобили, в салоне которых находились дети или беременные женщины. Вот такая взаимовыручка и поддержка.

При этом в Орловской области, где "чет-нечет" начал действовать раньше всего, с 4 июля, ситуация начала меняться заметнее. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, система работает и позволяет упорядочить продажу топлива. После введения режима он каждое утро публикует итоги мониторинга обстановки на 57 АЗС "Роснефти" и "Газпрома": если на многих заправках фиксировались очереди, то на 10 июля их уже нигде не было.

Власти даже рассматривали вариант отмены вынужденного порядка, но затем оперштаб решил отложить этот вопрос до 15 июля.

В Липецкой области систему "чет-нечет" ввели в минувшие выходные. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что временный порядок нужен для сокращения очередей и равномерного распределения нагрузки на АЗС. Жители в свою очередь надеются, что после стабилизации поставок очереди исчезнут окончательно.

Между тем закономерно, что введение системы "чет-нечет" и общие трудности с бензином ожидаемо повлияли на рост цен на такси. Кому-то нужно по делам, кому-то к врачу, а у машины с "неправильным" номером закончился бензин. Читатели поделились с "РГ", что траты выросли примерно на 40%. Так, еще в июне поездки из центра Нижнего Новгорода до Зеленого Города стоили 800-900 рублей, а уже 10 июля за тот же самый маршрут пришлось выложить 1300 рублей. Однако добавим, что у крупных агрегаторов цена зависит от многих факторов: погодных условий, загруженности дорог и количества машин такси на линиях. При этом именно на последнюю составляющую влияет наличие или отсутствие бензина на АЗС.

Все понимают, что система "чет-нечет" сама по себе не увеличивает объем поставляемого бензина, мера эта вынужденная, но при этом она снимает искусственный ажиотаж, когда люди стремятся правдами и неправдами закупиться впрок. "Чет-нечет" помогает побороть так называемый "синдром гречки". Это лишь один из способов, которые помогают снизить остроту проблемы, пока ее не удалось решить принципиально и окончательно.

А что сейчас в Крыму

Многие севастопольцы пересели на общественный транспорт. Заправиться сейчас можно либо по QR-коду - один раз в неделю 20 литров, либо по живой очереди - те же 20 литров, но простоять придется не один день. Автобусы продолжают курсировать, и даже расписание соблюдается, поскольку нет пробок.

Между тем

Какие еще меры применяют:

Почти во всех регионах действуют карты, по которым можно отследить, есть ли в данный момент бензин и очереди на АЗС.

На многих заправках работают волонтеры и сотрудники автоинспекций, которые помогают направлять потоки машин.

Сотрудники полиции помогают на трассах водителям автомобилей, у которых закончился бензин.