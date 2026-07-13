Таксисты стали чаще покупать полисы ОСАГО

За январь-июнь 2026 года было оформлено 12,9 млн полисов ОСАГО, в которых указана цель использования авто в качестве такси. Это в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводит Национальная страховая информационная система.

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Сумма сборов по этим полисам выросла в полтора раза - до 5,9 млрд рублей, при этом средняя стоимость полисов упала почти в четыре раза - до 456 рублей.

Короткие полисы ОСАГО для такси продолжают набирать популярность, что сопровождается ростом числа договоров и увеличением сборов страховщиков. Число коротких полисов ОСАГО для такси увеличилось в первом полугодии 2026-го в шесть раз, достигнув 12,7 млн штук, общие сборы выросли в 5,2 раза - до 2,6 млрд рублей.

Конкуренция в сегменте позволила средней премии снизиться на 52 рубля, или на 20% - с 255 до 203 рублей.

Также растет число годовых полисов ОСАГО для такси: их количество увеличилось за отчетный период на 1,8% - со 156,6 тыс. до 159,4 тыс. штук. Сборы по годовым полисам снизились на 3,9% - до 3,3 млрд рублей, средняя стоимость полиса упала на 2,5%, до 20 743 тыс. рублей.