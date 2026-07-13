Глава Volkswagen рассказал о нежелании закрывать заводы в ФРГ

Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блюме считает, что компания сможет избежать варианта с закрытием производств в Германии с целью снизить издержки.

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По словам топ-менеджера, в прошлом году Volkswagen удалось снизить себестоимость продукции на заводах в ФРГ в среднем на 20%.

"Мы являемся явным лидером рынка в Европе - как среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и среди полностью электрических автомобилей", - рассказал Блюме в интервью Bild.

По мнению топ-менеджера, вместо того чтобы прибегать к закрытию заводов, Volkswagen следует сосредоточиться на поиске "более конструктивных подходов".

Ранее "РГ" сообщала, что Volkswagen во втором квартале текущего года столкнулся с серьезными трудностями. Продажи автомобилей концерна снизились почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, проходила информация, что компания планирует существенно сократить модельный ряд, оставив только наиболее привлекательные сегменты рынка. Количество вариантов комплектаций также будет значительно уменьшено - до 75%.