В Магаданской области до конца сентября ограничили отпуск топлива на АЗС.

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В Магаданской области до 30 сентября 2026 года введены временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб, сообщили в правительстве области.

Согласно новым правилам, владельцы автомобилей смогут заправлять не более 100 литров бензина АИ-92 или АИ-95 в сутки на одно транспортное средство.

Для дизельного топлива установлены отдельные лимиты. В Магадане максимальный объем отпуска составит 500 литров в сутки на один автомобиль, в остальных муниципалитетах региона — до 250 литров.

При этом ограничения не распространяются на транспорт оперативных, специальных и экстренных служб. В их числе автомобили МЧС, правоохранительных органов, медицинских организаций, аварийных и коммунальных служб, общественного транспорта, а также предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

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