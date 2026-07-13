В России выставили на продажу новый ВАЗ-2109 за 2,5 млн рублей

Как выяснила "Российская газета", в Краснодаре выставили на продажу ВАЗ-2109, который с 2002 года проехал всего 309 км.

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"Автомобиль с родным пробегом, в отличном состоянии, все родное, любые проверки", - говорится в объявлении. При этом отмечается, что возможен торг.

Судя по фото, машина действительно в отличном состоянии. За свою "девятку" владелец просит 2,5 млн рублей. За эти деньги сейчас можно купить нового "китайца".

ВАЗ-2109 комплектуется 78-сильным 8-клапанным двигателем объемом 1,5 литра в паре с 5-ступенчатой МКП.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ рассказал о своем первом серийном кабриолете.