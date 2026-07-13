У Крымского моста после 12-часового перекрытия скопилось более тысячи авто

После возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1,6 тысячи автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра в «Максе», освещающего ситуацию на автоподходах к мосту.

Движение по мосту было перекрыто вечером в воскресенье и возобновилось в 09:05 по московскому времени. Таким образом, ограничения действовали около 12 часов.

По данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 800 транспортных средств. Время ожидания превышает два часа.

Со стороны Керчи в очереди стоят еще 850 автомобилей. Там водителям также приходится ждать более двух часов.

В настоящее время по Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. На въездах с обеих сторон продолжают работать пункты досмотра, установленные в целях обеспечения безопасности.

В последний раз доступ автомобилей на Крымский мост временно перекрывали с обеих сторон 6 июля.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.