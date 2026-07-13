Chery запатентовала эффектный пикап

Компания Chery запатентовала компактный пикап, сконструированный по формуле спорткроссоверов.

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Патентная заявка, поданная Chery, касается подключаемого гибридного пикапа. Ознакомившиеся с документом специалисты Carscoops утверждают, что речь идет о кросс-пикапе, то есть автомобиле, рассчитанном в равной степени на активную езду и перевозку тяжелых грузов.

Патентные изображения демонстрируют намерение Chery занять нишу в сегменте компактных кроссоверов для активного образа жизни, то есть в том же сегменте, который популяризировал Ford Maverick и в котором представлены также Fiat Toro, Chevrolet Montana, Ram Rampage, Volkswagen Tukan и перспективный пикап на базе кроссовера Corolla Cross.

Также, по информации Carscoops, новинка получит и традиционное исполнение в виде классического внедорожника, которое выпустят под суббрендом Tiggo. Этот SUV, как сообщается, ориентирован на рынки Китая, Южной Америки, Южной Африки и некоторых регионов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Машины нового семейства отличает дизайн, в которым округлые формы сочетаются с резкими гранями. У пикапа с двойной кабиной акцентированы относительно короткий грузовой отсек, мускулистые колесные арки, мощные рейлинги на крыше, трубчатый каркас и солидный пластиковый обвес. Ручки задних боковых дверей закамуфлированы, из-за чего новинка выглядит как кросс-купе. Задняя часть смотрится менее агрессивно: здесь реализованы светодиодные задние фонари во всю ширину кузова, текстурированные вставки в бампере и имитация защиты днища.

В отличие от американского визави, Ford Maverick, салон нового пикапа Chery, вероятно, оформят по премиальным канонам, ожидается высококачественный пластик, подогрев и вентиляция передних сидений, большой тачскрин медиацентра и панорамная стеклянная крыша и подсветка салона. За вторым рядом сидений компактный грузовой отсек будет отдавать приоритет универсальности, а не грузоподъемности. Ожидается складывающиеся сиденья и сквозная загрузка в салон для более длинных предметов.

Хотя технические детали пока официально не приводятся, известно, что пикап будет использовать несущий кузов на платформе T1X, а не традиционную рамную конструкцию. Вероятно, модель получит независимую заднюю подвеску для наилучшей управляемости, а не рессоры, как у подавляющего большинства "одноклассников".

Появление гибридной версии крайне вероятно, поскольку новейшая система Super Hybrid (CSH) от Chery уже используется в линейке автомобилей под брендом Tiggo. Эта силовая установка сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, электродвигатель и аккумуляторную батарею, обеспечивая запас хода до 90 км на электротяге. Ожидаются варианты с передним и полным приводом, а также функция Vehicle-to-Load (V2L) - функция, которая позволяет использовать энергию тяговой батареи для питания внешних устройств.

В списке возможных силовых агрегатов, которые могут прописаться под капотом, также 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, либо более новый 2-литровый турбодвигатель мощностью 208 л.с. для флагманских модификаций.

Ранее "РГ" писала о планах Chery представить пикап Chery Stockman.