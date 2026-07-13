В России предложили увеличить скидку на оплату штрафов ГИБДД

Депутаты КПРФ выступили с инициативой изменить размер льготы для тех, кто быстро оплачивает штрафы. При погашении задолженности в течение 15 дней водитель сможет сэкономить 60%, сообщает «Газета.Ru». Если оплатить штраф в течение 30 дней, скидка может составить 40%.

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Сейчас взыскание за нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 25%. Для этого нужно внести платеж в течение 30 дней со дня вынесения постановления. Такой порядок закреплен в ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ: водитель платит 75% от суммы штрафа, если нарушение не входит в перечень исключений.

Депутат от КПРФ Георгий Камнев считает, что более крупная скидка даст нарушителям стимул платить быстрее. По его мнению, это может улучшить собираемость штрафов и снизить финансовую нагрузку на автомобилистов.

Для водителя разница может быть заметной. Например, если штраф составляет 1 500 рублей, сейчас при оплате со скидкой нужно заплатить 1 125 рублей. Если инициативу примут, при оплате в первые 15 дней сумма снизится до 600 рублей, а при оплате в течение 30 дней – до 900 рублей.

Если размер скидки в будущем изменят, водителю все равно придется следить за сроками оплаты. Проверить наличие штрафов можно через «Автокод» по госномеру, СТС водительскому удостоверению или номеру постановления. Сервис покажет, есть ли неоплаченные начисления, по какой статье они вынесены, какую сумму нужно оплатить и действует ли скидка. Так автомобилист сможет вовремя закрыть штраф и попасть в льготный период.

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