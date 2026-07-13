Принимать заказы на внедорожник Haval H10 начнут в конце июля

Принимать заказы на внедорожник Haval H10 в Китае начнут 18 июля 2026 года, сообщили представители бренда.

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Новая модель позиционируется как флагман в линейке Haval. Автомобиль базируется на платформе GWM One. Базовый пятиместный вариант имеет габариты 5138х2050х1970 мм, трехрядный шестиместный - 5299х2050х1970 мм. Колесная база у обеих модификаций одинаковая - 3000 мм.

В отличие от рамного Haval H9, у H10 несущий кузов. Модель получила два варианта подзаряжаемой гибридной установки. На выбор предложат два бензиновых турбомотора, выполняющих роль генератора, - 1,5 л (167 л.с.) или 2 л (238 л.с.). Характеристики двух электромоторов пока не раскрыты, но названа пиковая отдача установки - 367 л.с. Привод - полный. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью 42,8 кВт·ч позволит проехать 180 км на электротяге.

Во внешнем дизайне Haval H10 выделяются мощные бамперы, длинные рейлинги на крыше и классические дверные ручки. Над лобовым стеклом размещена электроника, отвечающая за автопилотирование. Предусмотрены боковые подножки с электроприводом.

Интерьер оформлен в традиционном для марки дизайнерской манере. Внутри - лаконичная передняя панель со скрытыми дефлекторами, возвышающийся над центральной консолью широкоформатный тачскрин и минимум физических клавиш.

В оснащение войдут потолочный экран для пассажиров задних рядов и двухсекционная панорамная крыша с электролюками. Предусмотрены проекционный дисплей, система частичного автопилота Coffee Pilot 3 и передовая система кругового обзора.

Продажи Haval H10 в Китае должны начаться до конца года. Уже подтверждены планы экспорта в ряд других стран.

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