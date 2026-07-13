Лукашенко ставит повышенные ориентиры производителям техники

Надежный механизм обратной связи потребовал совершенствовать белорусский Президент от руководителей районных агросервисов во время рабочей поездки 13 июля в город Шклов в Могилевской области. Самое важное, пояснил Александр Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА, "это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для всех заводов".

Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом.

Словом, "заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику - будьте добры обслуживать ее здесь", - подчеркнул белорусский лидер.

Обозреватели агентства сообщают, что до начала реконструкции на территории агросервиса находилось почти два десятка зданий, построенных три четверти века назад. Поэтому было принято решение о сносе части из них и создании современной ремонтной организации районного уровня, которая бы задавала стандарты в развитии подобных организаций по всей стране.

Кстати, реконструкция мастерских, начатая в апреле минувшего года, сейчас практически завершена. Центральная мастерская предназначена для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных машин и иной техники. Есть также и обменный пункт для хранения узлов и агрегатов, станция технического обслуживания легковых автомобилей.

Словом, проведенная реконструкция позволила местному руководству создать современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов, включая доильные залы и холодильное оборудование.

Еще до ее завершения, сообщает агентство, с мая 2026 года в мастерских начали производить ремонт сельхозтехники ряда местных хозяйств. А для снижения затрат проводятся централизованные закупки запасных частей непосредственно у заводов-производителей. После прохождения аттестации мастерских будут заключены договоры на сервисное обслуживание техники.

Отметив разительные изменения, которые произошли на территории агросервиса за последнее время, Президент предупредил чиновников, что и "цены должны быть не убыточные, и находиться под контролем как минимум председателя райисполкома".

Он еще раз пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе: "Просто потому, что здесь все знаю до каждого метра. Поэтому мы делаем такой образцовый район в Шклове и отчасти в Орше". Планируется, что предстоящей осенью на его базе в Шклове будет проведен семинар, на который пригласят председателей райисполкомов страны.

Глава государства обратил также внимание, что подобные ремонтные организации, наряду со строительными ПМК и другими учреждениями, являются базовыми для руководителей всех районов, чтобы иметь возможность эффективно выстраивать работу, сообщают новостные порталы.