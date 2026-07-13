Начались продажи электромобилей Umo 5 для физических лиц

Бренд Umo объявил о старте предзаказов на полностью электрический кроссовер Umo 5 для физических лиц. Автомобиль представлен в двух версиях: "Про" и "Макс".

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"Про" доступна по цене от 2 590 000 рублей, а "Макс" - от 2 790 000 рублей. Первые автомобили клиенты получат уже в сентябре.

Обе версии оснащены навигационными и мультимедийными сервисами "Яндекса", а также встроенным ИИ-ассистентом. С его помощью можно управлять мультимедиа, климатом, стеклоподъемниками и багажником голосом. Автомобиль также поддерживает удаленное управление через мобильное приложение и технологию Home-to-Car.

Версия "Макс" дополнительно включает панорамную крышу с люком и шторкой, голосовое управление, системы помощи водителю ADAS L2, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и опции комфорта - беспроводную зарядку для смартфона и умную подсветку салона.

Кузов версии "Про" исключительно белый, салон черный, колеса 17-го диаметра. В версии "Макс" доступны белый, серый и серо-золотой цвета кузова, черный салон и колеса 18-го радиуса.

Автомобиль адаптирован к суровым зимним условиям: в обеих версиях есть подогрев сидений, обогрев лобового стекла, руля и форсунок стеклоомывателя.

Обе комплектации оснащены шестью подушками безопасности, системой кругового обзора, задними датчиками парковки. В версии "Макс" также есть HD-камера заднего вида и передние датчики парковки.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что бренд Esteo объявил о старте предзаказов на новый кроссовер MX.