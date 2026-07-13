Кроссовер iCar V25 полностью рассекречен: что это за автомобиль

В каталоге китайского Минпрома появились технические данные о новом кроссовере Chery iCar V25, в то время как автопроизводитель обнародовал первые официальный фото новинки.

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Согласно обнародованной информации, iCar V25 - это среднеразмерный внедорожник с несущим кузовом, коробчатыми формами кузова и стилевыми решениями, знакомыми по другим моделям линейки iCar, и прежде всего, электрического iCar V23.

В отличие от последнего, iCar V25 - гибрид. По дизайну есть лишь небольшие отличия от iCar V23, в основном в оформлении бамперов и решетке радиатора. По правому борту вместо зарядного порта разместился классический лючок бензобака.

Габариты новинки составляют 4636х1920х1855 мм, колесная база - 2820 мм. Колеса - диаметром 19 или 21 дюйм. Таким образом, гибридное исполнение длиннее электрического (iCar V23) на 416 мм, а межосевое расстояние увеличилось на 85 мм.

Багажная дверь распахивается открывается вбок и на ней смонтирован бокс для хранения.

Информации об оснащении интерьера пока нет, как и соответствующих фото. Однако известно, что салон будет строго пятиместным, появится передовая система автономного вождения, функция автоматической парковки и другие водительские ассистенты ADAS на основе лидара.

Гибридный привод новинки объединяет 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий как генератора для подзарядки тяговой батареи емкостью 33,7 кВт⋅ч. Запас "зеленого" хода заявлен на отметке 150 км, в гибридном режиме - более 1000 км. Внедорожник сможет буксировать прицеп массой до 1800 кг.

Официальный дебют iCar V25 состоится до конца года. Появится ли новинка за пределами Китая, пока не ясно. Напомним, что в РФ машины iCar будут продаваться в России под брендом Esteo. Речь, прежде всего, о флагманском SUV iCar V27, который как по эстетике, так и по габаритам соответствует Toyota Land Cruiser Prado. Продажи флагманского внедорожника с последовательной гибридной установкой должны начаться в России до конца 2026 года.

Ранее "РГ" писала о дебюте в Китае Chery iCar Robox.