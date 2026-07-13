Apollo Automobil представила первый экземпляр трекового суперкара Evo

Компания Apollo Automobil представила в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания) первый клиентский экземпляр трекового суперкара Evo, получивший имя Caribbean Dragon (Карибский Дракон).

© Колеса.ру

Премьера Apollo Evo прошла осенью прошлого года, а анонс состоялся ещё в 2021 году. Apollo Evo является развитием мелкосерийного дорожного суперкара Apollo Intensa Emozione и предназначен исключительно для трека — доступа на дороги общего пользования у него нет. Сама компания Apollo Automobil, базирующаяся в Германии и финансируемая собственником из Гонконга, выросла из обанкротившейся компании Gumpert, которая в 2005-2012 годах выпускала среднемоторный суперкар Apollo с двигателем Audi V8.

В минувшие выходные на Фестивале скорости в Гудвуде был представлен первый из десяти запланированных к выпуску экземпляров Apollo Evo. Первую машину изготовили для Фреда Грифхорста, предпринимателя и страстного автомобильного коллекционера из Нидерландов. Каждая из десяти машин пройдёт глубокую кастомизацию под конкретного владельца. Экземпляр Грифхорста получил имя Caribbean Dragon, отражающее его монструозный дизайн и много синих акцентов в декоре, напоминающих о Карибском море. В углепластиковых деталях в частности используются нити синего цвета.

В основе Apollo Evo лежит углепластиковый монокок, большинство наружных кузовных панелей также выполнены из углепластика. Аэродинамическое оперение способно генерировать до 1350 кг прижимной нагрузки, притом что сам суперкар весит 1300 кг. Экземпляр Caribbean Dragon получил уникальную, напечатанную на 3D-принтере выхлопную систему из титанового сплава: на коллекторе нет сварных швов, а поверхность напоминает кожу дракона.

Двухместный салон Apollo Evo щеголяет богатым набором алюминиевых деталей, фрезерованных или изготовленных на 3D-принтере. Вместо традиционного руля установлен сплюснутый штурвал с разомкнутым ободом, на углепластиковых спицах размещены кнопки выбора режимов коробки передач. Щиток приборов состоит из трёх экранов, на левый и правый экраны транслируются картинки с камер заднего вида.

За салоном у Apollo Evo расположен доработанный в HWA AG 6,3-литровый атмосферный двигатель Ferrari V12 семейства F140 V12, его максимальная отдача — 800 л.с. и 765 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через секвентальную 6-ступенчатую коробку передач. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, максимальная скорость — 335 км/ч. Надёжное замедление обеспечивают огромные карбон-керамические тормоза.

Apollo Evo Caribbean Dragon обошёлся Фреду Грифхорсту примерно в три миллиона евро. Будут ли показаны публике другие девять экземпляров, пока неизвестно. Дальнейшие творческие планы компании Apollo Automobil тоже пока не раскрыты.