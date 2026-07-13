Volkswagen ID. Unyx 09 готовится к дебюту

Судя по данным из минпрома КНР, технику грядущая новинка, предназначенная для поднебесного рынка, разделит с соплатформенным кроссовером ID.Unyx 08.

У немецкого концерна очередная чёрная полоса: руководство продолжает разрабатывать стратегию по выходу из текущего кризиса. Тем не менее, ряд уже анонсированных премьер производитель, очевидно, отменять не планирует. Так, недавно появилась информация о готовящемся к премьере кроссовере Volkswagen ID.Aura T6, а теперь стали известны первые технические подробности большого седана ID. Unyx 09.

Грядущая модель будет предназначена для китайского рынка. Напомним, прототип с серийной внешностью был представлен в апреле 2026 года на специальном мероприятии, которое прошло в преддверии Пекинского автосалона. За проект по разработке и выпуску полноразмерной четырёхдверки Volkswagen ID. Unyx 09 отвечает Volkswagen Anhui (реализуется в рамках партнёрства VW и JAC).

Теперь показанная минувшей весной модель появилась в базе китайского минпрома – с «живыми» фотографиями и первыми техническими данными. Габаритная длина ID. Unyx 09 равна 5081 мм (на 228 мм длиннее, чем лифтбек ID. Unyx 07), ширина – 1980 мм (на 128 мм больше), высота – 1509 / 1526 мм в зависимости от версии (на 40-57 мм меньше), а расстояние между осями составляет 3030 мм (на 204 мм больше). Снаряженная масса – 2207 / 2307 кг.

Как Колёса.ру сообщали ранее, в основе седана лежит платформа CEA с 800-вольтовой архитектурой (создана совместно с компанией Xpeng). Эта тележка роднит новинку с кроссовером VW ID. Unyx 08, который вышел на поднебесный рынок в конце марта 2026-го. Судя по всему, с ним же Volkswagen ID. Unyx 09 разделит и технику. Во всяком случае, сведения в базе данных КНР это подтверждают.

Так, ID. Unyx 09 будет предложен китайцам либо с задним, либо с полным приводом. В первом случае седану положен единственный электромотор, мощность которого равна 313 л.с. Во втором случае модель оснащается двухмоторной силовой установкой с дополнительным 190-сильным электродвигателем, установленным на передней оси, а её совокупная отдача составляет 503 л.с. Максимальная скорость, вне зависимости от «начинки», ограничена отметкой в 200 км/ч.

Известно, что седан получит литий-железо-фосфатные тяговые батареи от CATL, однако их ёмкость пока не раскрывается, как и запас хода. Отметим, родственному VW ID. Unyx 08 положены аккумуляторы на 82 и 95 кВт*ч, а максимальная дальнобойность без подзарядки у SUV варьируется в диапазоне от 630 до 730 км (при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC).

В списке особенностей внешности числятся: «акулий нос», расходящиеся полукругом выштамповки на капоте, двухэтажная головная оптика, где в верхней части находятся матричные секции ходовых огней, ниже – горизонтально вытянутые блоки основных фар, визуально сливающиеся с элементами на боковинах. Схожее с ДХО оформление поддерживают и узкие раздельные задние фонари. Ещё модели положены панорамная крыша, полускрытые дверные ручки и колёсные диски размером 20 и 21 дюйм.

Полноценная премьера и старт продаж Volkswagen ID. Unyx 09 в Китае намечены на вторую половину 2026 года.