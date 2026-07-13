Совет директоров Volkswagen не разрешил уволить 100 тысяч сотрудников концерна

Представители профсоюзов компаний, входящих в Volkswagen, заблокировали масштабный план реструктуризации и выхода из кризиса, представленный ранее директором концерна Оливера Блюме, сообщили Reuters два источника.

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"Совет директоров концерна Volkswagen предоставляет представителям профсоюзов и земле Нижняя Саксония большинство в наблюдательном совете, что усложняет процесс принятия решений руководителями Volkswagen Group", - поясняют эксперты информационного агентства.

На заседании наблюдательного совета, состоявшегося 9 июля, его участники проголосовали 12 голосами "против" и 7 "за" по предложению руководства о реструктуризации после возражений со стороны представителей профсоюзов, уточнили источники.

Аналитики Jefferies по итогам голосования заявили, что представленный в нем план реструктуризации недостаточно детальный и демонстрирует неспособность руководства принять жесткие меры.

Источники, знакомые с ситуацией, ранее сообщали, что предложение Блюме включало сокращение до 100 000 рабочих мест по всем компаниям, входящим в концерн, и возможное закрытие четырех немецких заводов.

В итоге в своем заявлении, опубликованном по итогам заседания наблюдательного совета, Volkswagen не упомянул ни о сокращении рабочих мест, ни о закрытии заводов. Вместо этого компания повторила в основном об известных мерах, которые не требовали одобрения наблюдательного совета. Они включают сокращение глобальных производственных мощностей с 10 млн до 9 млн автомобилей в год и уменьшение количества моделей до 50%.

Ранее "РГ" подробно писала, в чем состоит суть плана реструктуризации Volkswagen, представленного Оливером Блюме.