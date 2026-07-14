В РФ начали продавать Mitsubishi Eclipse Cross от 2,1 млн рублей

В РФ начали продавать новые Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 2,1 млн рублей.

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На фоне засилья китайских брендов автолюбители все чаще присматриваются к японским моделям, которые когда-то официально продавались в стране. Яркий пример – купеобразный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который сейчас ввозят к нам из Японии и ОАЭ по цене от 2 099 000 рублей.

Интересно, что схожие по габаритам китайские и российские модели стоят заметно дороже. Например, Geely Atlas – фактически он же Volga – начинается от 3 449 990 рублей. За Tenet T7 2025-2026 годов дилеры запрашивают минимум 2 735 000 рублей, а Haval F7 даже в «прошлогоднем» исполнении обойдется не дешевле 2 849 000 рублей.

Речь идет о рестайлинговой версии Eclipse Cross первого поколения, вышедшей в 2020 году. Хабаровская компания готова привезти под заказ новый переднеприводный автомобиль с правым рулем. В базе – кожаный салон, мультимедиа с сенсорным экраном, электронный «ручник» с AutoHold, регулируемые передние кресла, кожаный мультируль, климат-контроль и черные литые диски.

Полноприводный вариант с правым рулем можно заказать во Владивостоке, начиная с 2 300 000 рублей. Леворульные версии тоже доступны: в Воронеже – от 2 350 000 рублей, в Рязани – от 2 650 000 рублей, в Твери – от 2 689 000 рублей. В Москве такой кроссовер обойдется минимум в 2 700 000 рублей, в Воронеже – в 2 830 000, в Казани и Ярославле – уже в 2 950 000. Еще выше цены в Калуге, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде.

У части продавцов Eclipse Cross уже лежит на складах. В Омске растаможенный экземпляр оценили в 2 670 000 рублей, в Тюмени несколько машин продаются по 3 150 000 рублей. В Саратове один автомобиль стоит 3 280 000 рублей, а крупный дилер из Нижнего Новгорода просит аж 4 179 000 рублей.

Что касается техники, все предложенные версии оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 лошадиные силы (250 Нм), который работает в паре с вариатором. Привод по большей части полный, хотя встречаются и переднеприводные варианты.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автомобиль успешно прошел 1000-километровый тест на жаре в +42°C.