Jeep вернул исполнение Laredo для Wrangler с пакетом Xtreme 35

Jeep продолжает отмечать свое 85-летие выпуском специальных версий Wrangler. Как отмечает «ТАРАНТАС НЬЮС», очередной новинкой стал Wrangler Laredo — автомобиль, в котором дизайнеры решили соединить узнаваемый стиль прошлых десятилетий и современные детали.

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Название Laredo появилось в линейке Jeep не случайно. Именно так в 1980-х назывались более дорогие и комфортные версии Wrangler и CJ. Теперь бренд вновь использовал это имя, сохранив его характер, но адаптировав оформление под современную модель.

Главной особенностью экстерьера стали бронзовые элементы. В этот цвет окрашены колесные диски, логотипы Jeep, буксировочные проушины и эмблемы Trail Rated. Дополняют образ мягкая крыша песочного оттенка, фирменная графика на кузове и декоративные детали с техасскими мотивами.

Не меньше внимания уделили интерьеру. Салон получил отделку кожей Nappa цвета Bison Brown с золотистой строчкой. Передняя панель и центральная консоль оформлены в темных тонах, а интерьер украшают специальные шильдики, табличка с координатами города Ларедо и декоративные элементы, вдохновленные американским Юго-Западом.

При этом Wrangler Laredo остается полноценным внедорожником. Он оснащается пакетом Xtreme 35 с 35-дюймовыми шинами BFGoodrich KO2, лифтом подвески и увеличенным дорожным просветом. Автомобиль также получил штатный фаркоп и возможность буксировать прицеп массой почти 1,6 тонны.

Заказы на новую спецверсию Jeep откроет до конца июля. Стоимость автомобиля будет выше аналогичного Wrangler Willys с внедорожным пакетом на 1995 долларов, а окончательная цена будет зависеть от выбранной комплектации и типа кузова.