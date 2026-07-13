На старые грабли: в Германии возник ажиотажный спрос на дизельные Opel

Марка Opel столкнулась с ажиотажным спросом на дизельные автомобили. Большинство марок отказались от установки дилелей на свои модели. Opel оказался одним из немногих производителей, кто сохранил верность «воспламенению от сжатия». В частности, семейство Astra оснащается 130-сильным 4-четырёхцилиндровым двигатель объёмом 1,5 л. И этот вариант оказался крайне популярным среди покупателей, выяснил журнал Motor.

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«Мы наблюдаем высокие объемы заказов на дизельные модели Astra», — рассказал изданию Focus генеральный директор компании-дистрибьютора Opel Germany Патрик Дингер.

Около 30% компактных автомобилей Opel, продаваемых сейчас на рынке Германии, оснащены дизельными двигателями. Для корпоративных клиентов этот показатель превышает половину, отметил Дингер.

Ключевым фактором популярности является общая стоимость владения, то есть сумма эксплуатационных расходов. Как показал реальный опыт эксплупатации, дизельная Astra расходует 4−5 л/100 км.