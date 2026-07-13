Кроссовер Changan Nevo Q06 начнут продавать 15 июля

Компания Changan анонсировала старт продаж нового среднеразмерного кроссовера Nevo Q06. Продажи начнутся в Поднебесной15 июля. Анонсированы также продажи новинки на внешних рынках.

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Новинка с габаритами 4837х1970х1670 мм. Колесная база при этом здесь очень внушительных размеров ради простора в салоне, а кузовные свесы, наоборот, небольшие для хорошей проходимости.

Новинку предложат в электрическом и гибридном вариантах. Базовые заднеприводные версии электрокара получат два электромотора (306 л.с. и 333 л.с.), полноприводный вариант с дополнительным электроагрегатом на передней оси будет развивать 449 л.с. Максимальный запас хода в электрическом исполнении достигает 700 км.

Гибридный вариант получит бензоэлектрическую установку, работающую по последовательной схеме, когда два электромотора на задней оси питаются от тяговой батареи CATL, которую подзаряжает 1,5-литровый "атмосферник" на 97 л.с.

Дизайн Changan Nevo Q06 выполнен в презентабельной стилистике с акцентом на мощные колесные арки, покатую крышу и обтекаемый кузов с плавными формами, полускрытыми дверными ручками и узкой светотехникой. В салоне имеется цифровая приборная панель, проекционный дисплей (HUD) и парящий тачскрин медиацентра. Есть и физические кнопки под центральным дисплеем. Над вторым рядом в потолок встроен большой экран, сзади в подлокотник интегрирован компактный блок управления климатом с сенсорными клавишами.

Сиденья в салоне спрофилированы с прицелом на комфорт. Кресло переднего пассажира снабжено электрифицированной оттоманкой. Изюминкой бортовой электроники станет продвинутая система автопилотирования разработки Changan.

Ранее "РГ" писала о том, что производство обновленного кроссовера Changan Uni-S локализуют в Калининграде.