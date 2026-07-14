В РФ могут ввести новый знак для умеющих оказывать первую помощь водителей

Александр Холодов предложил ввести знак «врач второй степени» для водителей.

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Член Общественной палаты РФ Александр Холодов считает, что водителям, которые хотят глубже освоить первую помощь при авариях, стоит дать особый знак на машину и некоторые преференции.

По мнению эксперта, поголовное обучение всех автовладельцев – не самая эффективная история. Гораздо продуктивнее, если сто человек освоят навыки на уровне медсестры, чем тысяча получит поверхностные знания.

Для таких подготовленных водителей, рассуждает эксперт, можно придумать специальную маркировку. Скажем, знак «врач второй степени» – прописать его в ПДД и дать носителям некоторые льготы. В качестве примера привилегии он привел разрешение парковаться на местах для инвалидов.

«Если будут дополнительные бонусы, то в этом направлении можно развиваться», – уверен Холодов.

Он сомневается, что после сдачи экзамена на знание ПДД, где есть и медицинский блок, новичок реально сможет помочь пострадавшему – без углубленного обучения тут не обойтись. «Потому что там достаточно профессиональные навыки отрабатываются», – заметил вице-председатель движения, добавив, что либо программу пора упростить, либо учить по-настоящему.

Ранее «За рулем» объяснял, почему даже добросовестный водитель может стать нарушителем.