Назван средний срок службы электромобилей

China Press: средний срок службы электрокаров в КНР составляет менее 2 лет.

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В Китае средний срок службы электрокаров оказался пугающе коротким. Согласно докладу Китайской ассоциации производителей автомобилей и аналитиков из Hejun Consulting, на который ссылается издание China Press, владельцы расстаются с новыми машинами уже через 1,8 года. Для сравнения: бензиновые авто живут, в среднем, 8,2 года.

Эксперты в материале отмечают, что ситуация напоминает рынок мобильных гаджетов – электромобили устаревают так быстро, что их часто заменяют еще до того, как они успевают как следует износиться. Главная причина – технический прогресс. Машины, выпущенные всего два-три года назад, уже не могут тягаться с новинками по запасу хода, скорости зарядки и производительности «мозгов».

Показательно, что почти 60% обычных автомобилей с ДВС на китайских дорогах старше семи лет. Для «зеленого» транспорта такой показатель – несбыточная мечта.

Правда, популярность электротранспорта в КНР бьет рекорды, и это создает новые проблемы. Как писало Bloomberg, в начале июля общенациональная нагрузка на энергосистему страны взлетела до 1,518 млрд кВт. Одной из причин стал бешеный спрос на зарядку – потребление электричества на этих услугах подскочило на 56,8%.

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