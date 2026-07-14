В Самарской области продлили действие лимитов на розничную продажу топлива

Действие лимитов на розничную продажу топлива в Самарской области продлено по решению штаба под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Меры необходимы для обеспечения бесперебойного снабжения топливом населения и оперативных служб, сообщил журналистам на брифинге врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.

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"Установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин - не более 40 л, дизельное топливо - не более 100 л для легкового автомобиля и не более 300 л для грузового автомобиля. В целях пресечения спекулятивных схем и обеспечения безопасности полностью запрещена продажа бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные нештатные емкости", - сказал он. Ранее в регионе вводили аналогичные ограничения на две недели, 13 июля их продлили.

Врио министра уточнил, что исполняющие контракты предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность региона, могут заправлять транспорт сверх названных лимитов. Он особенно подчеркнул важность обеспечения топливом сельскохозяйственного транспорта для обеспечения уборочной кампании. Кроме того, все АЗС региона обязаны обеспечить наличие неснижаемого остатка топлива для заправки спецтранспорта. Гурков заверил, что на всех официальных заправках сохраняется прежний контроль качества топлива.

Врио главы Минпромторга региона добавил, что топливо есть в наличии на большинстве заправок, возможны временные перебои, но подвозы осуществляются регулярно.

24 июня Федорищев заявил о введении на территории региона лимитов на продажу топлива для нормализации ситуации на топливном рынке, которые составили 40 л бензина и 100 л дизельного топлива. Временные меры не затрагивают стратегические отрасли экономики: сельское хозяйство, промышленность, специальные службы. Специальная правительственная комиссия в сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой ведут мониторинг цен и принимают меры для недопущения спекуляций.