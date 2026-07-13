В Курской области приняты новые меры безопасности на АЗС

В Курской области на автозаправочных станциях приняты новые меры безопасности. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, теперь автомобили будут заправлять по уже введенной в других регионах системе: нечетным дням месяца - машины с номерными знаками, начинающимися с нечетной цифры - 1, 3, 5, 7, 9, по четным - четных цифр - 2, 4, 6, 8 и нуля.

Это правило будет действовать для всех авто без исключения, вне зависимости от региона регистрации.

Кроме того, на 22 заправках в 100-километровой зоне от государственной границы и на ряде крупных заправок Курска вводится особая схема движения автомобилей: к одной колонке будет подъезжать только одно авто, остальные - остановятся на безопасном расстоянии. Эту дистанцию отметят специальными знаками, и если авто попытается проехать ближе, на АЗС остановят реализацию бензина в целом.

Александр Хинштейн добавил, что ограничение на отпуск топлива в канистры продолжит действовать и далее, при этом ограничения по объему заправки в бак в регионе не устанавливают. Там, где реализацию топлива ограничивают - делают это исключительно сами владельцы АЗС.

"Проговорил с нашими крупнейшими сетями, чтобы такое ограничение отменили либо повысили лимит как минимум до 50 литров на один автомобиль," - отметил губернатор.

Александр Хинштейн подчеркнул, что все эти ограничения - вынужденная мера, и напомнил, что за минувшую неделю вражеские беспилотники нанесли пять ударов по заправкам.