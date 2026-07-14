Может ли страховая взыскать выплаты пострадавшему с виновника ДТП

Может ли страховая компания взыскать с виновника аварии деньги, которые она выплатила пострадавшему? В этом вопросе пришлось разбираться Пятому кассационному суду общей юрисдикции.

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Страховщик выставил регрессные требования в размере 100 тысяч рублей своему клиенту. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону страховщика. Тогда водитель обратился в кассационный суд.

По закону об ОСАГО существует несколько случаев, в которых страховая компания может выставить регрессные требования своему клиенту. Например, если он совершил ДТП, будучи за рулем в нетрезвом виде. Или отказался от медосвидетельствования. Или выпил после аварии, но до освидетельствования. Рассчитаться со страховщиком придется и в том случае, если водитель скрылся с места аварии или не имел права управления транспортом.

Также регрессные требования могут быть выставлены, если автовладелец, оформивший аварию по Европротоколу, в течение 15 рабочих дней не предоставил автомобиль страховщику для осмотра и независимой технической экспертизы. Либо в течение этих дней он отремонтировал или утилизировал машину.

Придумано все это это не просто так. Слишком много развелось недобросовестных автоюристов и автоподставщиков, которые получают от страховщиков выплаты за фиктивные ДТП. А Европротокол оформляется без участия сотрудников ГИБДД. Поэтому страховой компании надо убедиться в том, что авария действительно была и повреждения на машине потерпевшего соответствуют повреждениям на авто виновника.

Вот именно по последнему пункту и возникли в этой истории у страховщика претензии к автовладельцу. Но сам водитель с ними не согласился. Его поддержал кассационный суд. Он указал, что нижестоящие инстанции допустили существенные недочеты в рассмотрении дела. Прежде всего, не был проверен факт получения уведомления. Суд не убедился, что автовладелец действительно получил требование от страховой компании предоставить автомобиль на осмотр. Сам ответчик неоднократно отрицал факт получения требования, указывая на нереально короткий промежуток времени между поступлением письма в отделение почты и его вручением.

Во-вторых, в материалах дела отсутствуют доказательства негативных последствий для страховщика. В деле нет сведений о том, что автовладелец действительно отремонтировал или утилизировал автомобиль до истечения 15 дней и что это как-то помешало страховой компании или причинило ей убытки. И, наконец, суды ограничились формальным установлением факта отсутствия осмотра, не исследовав по существу все обстоятельства дела и не проверив доводы ответчика.

Кассационная инстанция подчеркнула, что для взыскания ущерба необходимо доказать не только нарушение процедуры, но и то, что это нарушение привело к реальным негативным последствиям для страховщика. Апелляционное определение было отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Как рассказывают страховщики, они не злоупотребляют правом регресса. Во многом это зависит от страховой истории клиента. Если он часто попадает в аварии, это вызывает настороженность. К такому клиенту предъявляются повышенные требования. В том числе о регрессе за неисполнение норм, предусмотренных законом. Если водитель никогда не попадал в ДТП по своей вине, то, скорее всего, страховщик не будет предъявлять регресс. Ведь это его право, а не обязанность.

В Российском союзе автостраховщиков также пояснили, что ответственность за непредоставление авто на осмотр касается не только виновного в ДТП автовладельца, но и пострадавшего. Но на это дается две попытки. При повторном непредставлении потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком дату страховщик вправе вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Таким образом, если транспорт не представлен на осмотр в согласованную дату (указанную в требовании), назначается новая дата осмотра, если же авто и после этого не было представлено, заявление возвращается страхователю без рассмотрения. Впрочем, он еще может исправить ситуацию: дособрать документы и заново их подать.

Почему повторное направление запроса на осмотр поврежденного автомобиля виновника ДТП не действует - вопрос непосредственно к страховой компании, которая этого не сделала.

Так что у добросовестных автовладельцев есть защита от бюрократических подходов некоторых страховщиков. Ведь те обязаны доказать, что непредоставление машины к осмотру причинило им вред.