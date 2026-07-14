Названы автомобили, которые реально проезжают больше 400 тысяч км

Аналитики портала iSeeCars назвали автомобили, у которых больше всего шансов преодолеть барьер в 400 000 километров без капитальных вложений в ремонт. На первом месте Toyota - целых 17,8% машин японской марки способны добраться до отметки в 250 тысяч миль.

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За лидером следует Lexus - 12,8%. Замыкает тройку лидеров Honda - 10,8%. Для сравнения: средний показатель по всей автомобильной отрасли значительно скромнее - всего 4,8%.

Марка Acura продемонстрировала результат в 7,2%. Неожиданно в пятерку лучших вошел американский бренд GMC с 4,6%. Вторая половина первой десятки рейтинга оказалась преимущественно занята американскими производителями.

Tesla разделила шестое место с GMC. Ее результат - 4,6%. Далее плотной группой расположились Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%) и Mazda (3,6%). Замыкает же список первой десятки Ram с результатом 3,5%.

Затем с результатом 3,4% идет Lincoln. Он рядом с Ford (3,1%), Dodge (2,5%) и Nissan (2,4%). Subaru и Volvo продемонстрировали 2,3 и 2,2% соответственно. Infiniti и Mercedes-Benz оказались среди отстающих с показателями 2,1 и 1,7%. Наименее надежными оказались Jeep, Mitsubishi, а также Kia и Hyundai, чья доля составила 0,6%, и Chrysler с почти нулевым результатом (0,5%).

Среди европейских марок наилучшие результаты показала Volvo. В то же время автомобили таких брендов, как Jaguar, Mini и Maserati имеют фактически нулевые шансы доехать до 400 000 км без существенных поломок.

Ранее американское издание TopSpeed составило рейтинг японских машин с самыми надежными силовыми агрегатами. В список вошли автомобили разных поколений.