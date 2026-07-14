Бюджетный Nissan Sylphy Classic продают в РФ от 1,45 млн рублей

Бюджетный седан Nissan Sylphy Classic продают в РФ с ценами от 1,45 млн рублей.

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Казалось бы, сегмент бюджетных седанов в России уже почти иссяк, но нет – появился еще один интересный вариант. Речь о Nissan Sylphy Classic, который везут в страну по альтернативным каналам. Минимальный ценник стартует с отметки 1,45 млн рублей, причем машины есть и в наличии, и под заказ.

На самом деле Sylphy Classic – это не какая-то новейшая разработка, а хорошо знакомое второе поколение модели (кузов G11). В Китае его после выхода новой генерации продолжили штамповать с приставкой Classic. По сути, перед нами глубоко модернизированная версия Nissan Sentra образца 2012 года, которую до сих пор параллельно с 14-м поколением собирают на мощностях совместного предприятия Dongfeng Nissan.

Для нашего рынка этот автомобиль любопытен еще и тем, что он очень близок по духу и размерам к Nissan Almera российской сборки. Более того, та самая Almera, которая выпускалась на « АВТОВАЗе» с 2012 по 2018 год, создавалась как раз на базе Sylphy G11.

Самые привлекательные условия предлагают во Владивостоке. Там седан в базовой комплектации Classic готовы привезти за 1 450 000 рублей. В нее входит мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционер, бортовой компьютер, четыре электростеклоподъемника (причем водительский с авторежимом), литые диски и обогрев зеркал заднего вида с электрорегулировкой.

Обновленная LADA Vesta 2026 года, которая в теории могла бы составить конкуренцию этому «японцу», в кузове седан с вариатором стоит от 1 631 000 рублей. Changan Alsvin выйдет еще дороже – минимум 1 889 900 рублей. Ну а Belgee S50 с автоматом и вовсе оценивается в 2 039 990 рублей и выше.

Следующие по цене предложения стартуют от 1 500 000 рублей – за эти деньги Nissan Sylphy Classic готовы доставить в Новосибирске. В Тюмени машина обойдется уже в 1 600 000-1 695 000 рублей.

Технически все предлагаемые седаны унифицированы. Под капотом у них 1,6-литровый атмосферный мотор, проверенный годами. В зависимости от версии форсировки он выдает от 116 до 135 лошадиных сил. Двигатели из этой же линейки раньше можно было встретить на «российских» Renault Duster, Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, а также на LADA Vesta и XRay.

Выпуск этого двигателя начали еще в 2005 году. Конструкция включает прочную однорядную цепь, укрепленные опоры и доработанную систему поршневых колец. Кроме того, здесь нет турбины, отсутствуют «стучащие» гидрокомпенсаторы, а стоит классический распределенный впрыск (MPI). При грамотном обслуживании такой мотор без особых проблем «ходит» более 350-400 тысяч километров.

За эти деньги покупатель получает вполне приличное оснащение. Как рассказывают продавцы, машина идет в богатой комплектации: светодиодные фары и задние фонари, электропривод и обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, люк с регулировкой, кожаная оплетка руля, бесключевой доступ, камера заднего вида и круиз-контроль.

В Томске такой автомобиль обойдется в 1 733 000 рублей, в Находке – за 1 940 000 рублей, а в Иваново ценник поднимается до 2 254 000 рублей. Во Владивостоке можно найти машину в наличии за 2 000 000 рублей, но с «топовой» мультимедиа и большим сенсорным дисплеем. В Барнауле за 2 160 000 рублей тоже есть варианты. А вот самый дорогой вариант обнаружился в Екатеринбурге: мультибрендовый автосалон просит за версию с продвинутой мультимедийной системой аж 2 690 000 рублей.

Кстати, Nissan Sylphy Classic попал в рейтинг самых беспроблемных машин Китая по версии местного подразделения J.D. Power – количество выявленных дефектов на сотню автомобилей в своем классе оказалось минимальным. К слову, ранее в России уже начали предлагать компактные кроссоверы Nissan Kicks с китайского рынка от того же совместного предприятия Dongfeng-Nissan. Их минимальная цена оказалась даже ниже, чем у LADA – 1 350 000 рублей.

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