В России вырос спрос на топливные карты

На фоне ситуации на топливном рынке россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт. Об этом сообщает Ura.ru.

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По данным издания, владельцы автомобилей начали активнее подключаться к программам крупнейших сетей АЗС, рассчитывая сократить расходы на заправку благодаря бонусам и скидкам.

Эксперт Финансового университета Станислав Митрахович отметил, что рост интереса к таким картам связан с желанием экономить. Он пояснил, что топливная карта внешне напоминает банковскую, однако предназначена исключительно для оплаты бензина, дизельного топлива и сопутствующих товаров и услуг на автозаправочных станциях. Такие инструменты используют не только корпоративные автопарки, но и частные автомобилисты.

Программы лояльности позволяют клиентам накапливать бонусы и использовать их для оплаты топлива или покупок на АЗС. При этом условия отличаются в зависимости от сети: размер вознаграждения может зависеть от суммы покупок, статуса участника или действующих акций.

Вместе с тем Митрахович считает, что в нынешней ситуации для автомобилистов решающим фактором становится не размер скидок, а наличие топлива на заправках и стабильность их работы. По его оценке, если напряженная ситуация на рынке сохранится, водители будут в первую очередь выбирать АЗС, где можно без проблем заправить автомобиль.

Эксперт также подчеркнул, что универсально оценить эффективность топливных карт невозможно, поскольку ситуация может существенно различаться в зависимости от региона и конкретной сети автозаправочных станций.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске заправки перешли на работу по топливным картам.