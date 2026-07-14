В России вырос спрос на топливные карты

Ura.ru: россияне начали массово оформлять топливные карты
На фоне ситуации на топливном рынке россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным издания, владельцы автомобилей начали активнее подключаться к программам крупнейших сетей АЗС, рассчитывая сократить расходы на заправку благодаря бонусам и скидкам.
Эксперт Финансового университета Станислав Митрахович отметил, что рост интереса к таким картам связан с желанием экономить. Он пояснил, что топливная карта внешне напоминает банковскую, однако предназначена исключительно для оплаты бензина, дизельного топлива и сопутствующих товаров и услуг на автозаправочных станциях. Такие инструменты используют не только корпоративные автопарки, но и частные автомобилисты.
Программы лояльности позволяют клиентам накапливать бонусы и использовать их для оплаты топлива или покупок на АЗС. При этом условия отличаются в зависимости от сети: размер вознаграждения может зависеть от суммы покупок, статуса участника или действующих акций.
Вместе с тем Митрахович считает, что в нынешней ситуации для автомобилистов решающим фактором становится не размер скидок, а наличие топлива на заправках и стабильность их работы. По его оценке, если напряженная ситуация на рынке сохранится, водители будут в первую очередь выбирать АЗС, где можно без проблем заправить автомобиль.
Эксперт также подчеркнул, что универсально оценить эффективность топливных карт невозможно, поскольку ситуация может существенно различаться в зависимости от региона и конкретной сети автозаправочных станций.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске заправки перешли на работу по топливным картам.