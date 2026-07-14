В Краснодаре число работающих АЗС увеличилось до 70

По данным МЦУ Краснодара, утром 14 июля в городе работают 70 автозаправочных станций. На ряде из них действуют ограничения - топливо отпускается только в баки автомобилей.

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Наличие топлива по состоянию на утро: дизельное топливо (ДТ) - 64 АЗС, АИ-92 - 42 АЗС, АИ-95 - 40 АЗС, АИ-100 - 8 АЗС.

Накануне, 13 июля, в краевой столице функционировали 64 заправки, а 12 июля - всего 57 АЗС.

Вчера наибольшая доступность отмечена у дизельного топлива - его можно было заправить на 60 станциях. Бензин АИ-92 есть на 48 АЗС, АИ-95 - на 43. Бензин марки АИ-100 предлагали 11 заправок.

Кроме работающих, 33 заправки временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.

Для устранения перебоев задействованы все ответственные структуры. Ваша сознательность - ключевой фактор: откажитесь от покупки топлива про запас, чтобы его хватило каждому и сократилось время ожидания. Ситуация может меняться в течение дня.

Ранее "РГ" писала, что в Сочи сегодня топливо можно купить на 50 АЗС. Лидируют по наличию дизельное топливо (39 АЗС) и АИ-92 (30 АЗС). АИ-95 присутствует на 29 заправках, АИ-100 - на 22 станциях. Сжиженный газ - на 11 АЗС.