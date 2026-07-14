Лидерство в премиуме: китайский бренд обогнал всех

Продажи выросли втрое: Voyah обошел всех в премиум–сегменте.

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Китайский автопроизводитель Voyah возглавил премиальный сегмент российского рынка по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев дилеры реализовали 7 810 автомобилей, что почти втрое превышает результат аналогичного периода прошлого года (2 756 машин). Марка удерживает лидерство третий месяц подряд.

Доля бренда среди 20 ведущих премиум-марок в июне достигла 17,8%, а в сегменте гибридов и электромобилей (NEV) показатель составил 20,3%. Сам июнь принёс компании 1 400 проданных авто. Бестселлером остаётся кроссовер Voyah Free — 6 184 экземпляра за полугодие, что на 177% больше, чем год назад.

Модель Free занимает 17,6% рынка подключаемых гибридов и 12,2% в премиум-сегменте — почти каждый пятый проданный гибрид премиум-класса в России — это Voyah Free. Вся линейка бренда (Free, седан Passion и минивэн Dream) собирается на заводе в Липецкой области. К старту продаж готовится флагманский кроссовер Taishan.

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