В Сочи увеличилось число АЗС с бензином АИ-100

По состоянию на утро 15 июля в Сочи открыты 50 автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

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На 30 АЗС ввели ограничения - топливо продают только в бак и не больше 30 литров на одну машину.

В наличии есть: АИ-100 - на 23 заправках, АИ-95 - на 29, АИ-92 - на 30, дизель - на 39, газ - на 11 АЗС.

Накануне самым распространенным топливом в городе так же был дизель (39 АЗС). На втором месте бензин АИ-92 (30 станций), на третьем - АИ-95 (29 заправок). АИ-100 представлен на 22 АЗС, а газ - на 11.

На трех АЗС топливо продают только по топливным картам. Еще на пяти АЗС такое ограничение действует на бензин, но дизель можно купить без карты.

Четыре станции временно не работают, еще четыре - на плановом ремонте.

В администрации напомнили: во время сигнала воздушной тревоги заправки прекращают работу. После отбоя нужно подождать 15-20 минут. Если тревога не повторится, АЗС снова открываются.

Жителей и гостей города просят не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж. О новых изменениях обещают сообщать дополнительно.