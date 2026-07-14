Началось производство пикапа Sollers ST8 с новым ДВС

На заводе "Соллерс" в Ульяновске началось производство новой модификации пикапа Sollers ST8, сообщает пресс-служба предприятия.

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Теперь автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с. В паре с ним работает классическая 8-диапазонная АКПП с гидротрансформатором. Для интеграции иного силового агрегата и трансмиссии потребовалось провести специальную доработку панели пола и моторного отсека.

Сборка пикапов Sollers ST8 осуществляется по технологии полного цикла. На заводе применяются новейшие методы штамповки, сварки и окраски. Высокий уровень локализации позволяет использовать отечественные материалы и компоненты, включая оцинкованный металл для изготовления деталей кузова, системы безопасности и блоки управления.

Пикапы Sollers ST8 с новым бензиновым ДВС будут доступны в двух вариантах исполнения - "Люкс" и "Премиум".

Старт продаж данной модификации запланирован на август 2026 года.

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