В РФ появились в продаже новые микровэны Suzuki Solio.

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На Дальнем Востоке стартовали поставки праворульных компактвэнов Suzuki Solio, которые ввозят по схеме параллельного импорта. Минимальная цена на классифайдах — 990 000 рублей за заказ в Находке, при этом базовая LADA Granta в официальной продаже стоит от 1 068 000 рублей, а Largus — от 1 587 000 рублей.

Комплектация начальной версии не уточняется, но с фотографий видно тканевую обивку сидений, мультимедиа с сенсорным экраном, адаптивный круиз-контроль, кнопку запуска двигателя и сдвижные боковые двери. Второй экземпляр в «премиальной» комплектации Bandit с массивной решёткой радиатора и затемнённой оптикой предлагают во Владивостоке за 1 640 000 рублей под заказ.

Модель оснащается 1,2-литровым двигателем мощностью 91 л.с. в паре с вариатором Jatco. Гарантию на такие автомобили дают не официальные дилеры Suzuki, а сами импортёры в виде страхового продукта, поскольку компания прекратила заводскую гарантию для машин, ввезённых в Россию без её участия. Об этом сообщают «Автоновости дня».

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