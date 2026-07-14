Tenet предложит россиянам новую версию популярной машины

Tenet предложит россиянам новую версию популярной модели. Российская компания намерена в скором времени представить полноприводную модификацию кроссовера T4L. По предварительным данным, автомобиль появится в автосалонах в конце 2026 года.

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На сегодняшний день модель, премьера которой состоялась 22 мая 2026 года, доступна на российском рынке исключительно в переднеприводном исполнении.

Предполагается, что в движение машину станет приводить 1,5-литровый турбомотор на 147 сил, в связке с которым будет работать новая 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Не исключено, что в перспективе удлинённый T4L сменит в линейке марки компактный T4, однако официального подтверждения этой информации не было.