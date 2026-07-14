BMW отзовет в США более 29 тыс. авто

Германский автомобильный концерн BMW отзывает 29 119 автомобилей в США из-за риска коррозии реле стартера двигателя. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Отзыв коснется некоторых подключаемых гибридов BMW 530e xDrive и BMW 740Le xDrive, а также других моделей из линейки iPerformance. Годы выпуска авто не уточняются. Как указали в регуляторе, реле двигателя может подвергаться коррозии, что приводит к перегреву и короткому замыканию, увеличивая тем самым риск возгорания.

В NHSTA подчеркнули, что дилеры в рамках кампании по отзыву произведут бесплатную замену стартера.