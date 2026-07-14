Haval H9 второго поколения получит российскую прописку и дизельный мотор

Калининградский завод "Автотор" начнет производство внедорожника Haval H9 второго поколения на своих мощностях. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили" со ссылкой на свои источники. Ранее завод уже приступил к выпуску Tank 300 в партнерстве с GWM.

© Российская Газета

Напомним, что первое поколение Haval H9 собирали на российском заводе GWM под Тулой. Однако вторую генерацию модели решили поставлять напрямую из Китая.

По имеющейся информации, уже оформлено несколько деклараций соответствия на этот SUV, необходимых для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и начала продаж в России и странах ЕАЭС.

Декларации оформлены на срок до июля 2030 года и подтверждают оснащение внедорожника двумя вариантами силовых установок. Первый - это 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 218 л.с. с 8-ступенчатым "автоматом". Второй вариант - 2,4-литровый турбодизель мощностью 186 л.с. в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, что ранее в России прекратили продажи дизельного варианта Haval H9 китайского производства. Локальная сборка может вернуть этот мотор в гамму модели.

Габариты Haval H9 второго поколения составляют 4950 х 1976 х 1930 мм. Салон оснащен крупным сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюйма и 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью. Автомобиль китайской сборки оборудован обогревами сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового и заднего стекол, а также форсунок омывателя. Вероятно, российская версия модели сохранит этот набор опций.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что производство обновленного кроссовера Changan Uni-S локализуют в Калининграде.