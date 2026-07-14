Логисты проверили экономичность фургона Avior V90 в реальных условиях.

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Крупные транспортные компании попросили Avior продемонстрировать, насколько экономичен обновлtнный фургон V90 на самом деле.

Особенно это стало актуально, когда в стране начались проблемы с топливом. Чтобы дать партнерам честные цифры, Avior устроил тест-драйв: фургон с полным грузом (как при обычной работе) проехал по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Выяснилось, что машина спокойно проходит этот путь без остановок на заправку.

Недавно у V90 обновили дизельный двигатель. Теперь он разгоняется до 160 км/ч и соответствует стандарту Евро-5, а значит, из машины убрали систему AdBlue – больше не нужно следить за ее уровнем и доливать жидкость.

Новинку показали на выставке COMVEX 2026, и она заинтересовала ряд партнеров. Но бизнес хотел убедиться, что заявленная экономия работает не на бумаге, а на дороге, особенно когда топливо может стать дефицитом.

Для этого Avior провел показательный заезд из Москвы в Петербург по трассе М-11 «Нева». Фургон ехал в смешанном режиме: по городу, по загруженным федеральным трассам, с обгонами и полной загрузкой – все как в реальной жизни.

Независимый эксперт зафиксировал результаты: за 750 км пути средний расход топлива составил всего 8,7 литра на 100 км.

Замдиректора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов объяснил, что компания специально организовала тестовый перегон по М-11, чтобы дать рынку объективные данные, а клиентам – уверенность при выборе машины.