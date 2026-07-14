В Геленджике на восьми АЗС ввели лимит на отпуск топлива

По состоянию на утро 14 июля в Геленджике работают 8 автозаправочных станций. Собственники приняли решение об ограничении продажи горючего: его отпускают только в топливные баки автомобилей объемом от 20 до 30 литров на одну машину.

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Бензин марки АИ-95 доступен на трех АЗС, АИ-92 — на двух. Дизельное топливо представлено на семи станциях. Четыре из них в настоящее время реализуют исключительно дизель. Еще две заправки находятся на ремонте.

Для автомобилистов доступны альтернативные варианты. В микрорайоне Черемушки на станции «Роснефть» можно заправиться АИ-92, АИ-95 (до 30 литров) и дизелем. На улице Туристической «Роснефть» предлагает только дизтопливо. На кольцевой развязке «Лукоил» отпускает АИ-95 лимитом до 20 литров. На объездной дороге М-4 «Дон» «Газпромнефть» реализует АИ-92 и АИ-95 (до 30 литров), а также дизель. На улице Ходенко и Сухумском шоссе станции этой же сети отпускают только дизельное топливо. В селе Архипо-Осиповка на «Лукоиле» также можно приобрести дизель. Информацию предоставила пресс-служба администрации Геленджика.