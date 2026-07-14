Volkswagen выведет на рынок Казахстана Passat китайской сборки. В локальном реестре Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) появились документы на седан Volkswagen Passat, выпущенный совместным предприятием FAW-Volkswagen. На факт публикации обратило внимание издание «Колёса.kz».

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Наименование Passat не используется на китайском рынке. Как предполагают журналисты издания, под знаменитым именем жителям Казахстана предложат модель Magotan, на что намекают характеристики из опубликованного ОТТС: длина — 4990 мм, колёсная база — 2871 мм.

Единственная заявленная версия, согласно документам, будет иметь 220-сильный турбомотор объёмом 2 литра. Тип коробки передач формально неизвестен, но оригинальный Volkswagen Magotan комплектуется только 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

В топовых версиях, по прогнозам Колёса.kz, ожидаются комплекс электронных помощников, панорамная крыша, матричная светотехника, трёхзонный климат-контроль, 15-дюймовый экран медиасистемы, отделка салона экокожей и многое другое.

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