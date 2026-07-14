В РФ значительно выросли продажи премиальных немецких авто

В первой половине 2026 года в России было продано почти 18,5 тысячи новых легковых автомобилей премиальной немецкой тройки (BMW, Audi, Mercedes-Benz). Это на 94% больше, чем а январе-июне прошлого года (9482 шт). Все эти автомобили завозятся в страну по схемам альтернативного импорта. Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

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Наибольший рост продаж показала марка Audi. За 6 месяцев реализовано 5839 автомобилей, что на 463% больше, чем в прошлом году.

Продажи BMW выросли скромнее (+43%), но бренд удерживает лидерство среди конкурентов. За 6 месяцев в России продано 7551 штук.

Mercedes-Benz замыкает тройку - 5071 штук, что на 60% больше прошлогоднего показателя.

Доля китайской сборки у Audi составляет 85%, у BMW 46%, а у Mercedes-Benz всего 5%, добавляет эксперт.

Ранее "РГ" сообщала, что названы самые беспроблемные Mercedes с пробегом.