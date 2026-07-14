Продажи упали: что происходит с авторынком

О падении потока посетителей в российских автосалонах на фоне перебоев с поставками топлива на АЗС рассказал «Газете.Ru» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Люди взяли паузу и смотрят, что будет происходить. В этой обстановке бежать покупать автомобили они не будут. Мы наблюдаем снижение трафика в автосалонах: летом клиентов всегда меньше, но в этом году снижение более существенное — на 20-30% по сравнению с прошлым месяцем и на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Подщеколдин.

В надежде, что ситуация с бензином улучшится, некоторые россияне отложили покупку автомобиля на август-сентябрь, считает Подщеколдин. По словам главы РОАД, из-за проблем с топливом на АЗС сложности возникли и у самих дилеров: заправка автовозов, транспорта, тестовых машин стала труднее.

Продажи снижаются

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что по итогам 28-й недели (6 — 12 июля) 2026 года продажи новых автомобилей в России снизились более чем на 16% в сравнении с предыдущей неделей (29 июня — 5 июля), до 25,9 тыс. машин.

По мнению Целикова, проблемы с топливом в различных регионах повлияют на авторынок во втором полугодии 2026 года, и продлится это влияние ровно столько, сколько продлится нынешняя ситуация с бензином на АЗС.

«Россияне, конечно, полностью не перестанут покупать новые автомобили, но думаю, что временно спрос снизится. И это будет зависеть от глубины топливного кризиса: чем дольше и глубже он будет, тем сильнее отразится на авторынке», — рассуждает Целиков в беседе с «Газетой.Ru».

Сколько это продлится

Дефицит бензина в России из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы признал на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак.

Он заверил, что в целом мощностей по переработке нефти в стране достаточно и Россия экспортирует топливо. Однако для стабилизации текущей ситуации власти временно запретили экспорт дизеля и бензина.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ожидает, что активная фаза топливного кризиса будет преодолена до сентября.

«Считаю, что кризис, активная его фаза, кончится гораздо раньше 1 сентября. Я не могу сказать вам — завтра или послезавтра, но считаю, что это вопрос буквально нескольких недель», — приводит его слова RTVI.

Спрос вырос, но машин не хватает

Из-за перебоев с бензином в России вырос спрос на дизельные машины, электромобили и гибриды, но предложение в этих сегментах рынка недостаточное, указал гендиректор «Автостата».

«Гибрид в России — дорогой автомобиль, и на нашем рынке такие машины занимают не более 10%. Среди массовых машин в ценовом сегменте 2,5-3 млн рублей на рынке новых автомобилей предложения просто нет. Электрокары составляют менее 1% объема рынка, и рост спроса в этом сегменте несильно сказывается на ситуации в целом. Спрос вырос и на гибриды, и на электромобили, и на переоборудование на газ, но предложение недостаточное», — заключил Целиков.

Россияне на фоне проблем с бензином начали больше интересоваться покупкой дизельных машин и электромобилей, соглашается с Целиковым глава РОАД Подщеколдин. При этом спрос на электрокары в России сдерживают проблемы с общедоступными зарядными станциями и дороговизна самих машин, а предложение дизельных легковых автомобилей у официально представленных в стране китайских брендов весьма ограничено, констатирует он.

«Запасы электромобилей в наличии у дилеров уменьшились, потому что поставка такого автомобиля из-за рубежа к нашему дилеру в среднем занимает 6 месяцев. В месяц в России продается около 1 тыс. электромобилей, на складах у дилеров есть немного больше — примерно 1,2 тыс. машин. Но такого запаса, чтобы обеспечить скачок роста рынка электромобилей, в ближайшие 2-3 месяца не будет», — заключил Подщеколдин.

Рост интереса к альтернативным типам двигателей пока не трансформировался в реальный рост продаж, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр».

«Покупатели стали чаще обращать внимание на расход топлива, запас хода и гибридные технологии, однако это влияет скорее на критерии выбора конкретной модели, чем на сам факт покупки. Более существенное влияние на рынок продолжают оказывать ставки утильсбора, ключевая ставка Центробанка, курсы валют и инфляция», — сообщила «Газете.Ru» директор по коммуникациям «Автодома» и «Автоспеццентра» Анна Уткина.

Изменение структуры рынка в 2026 году вероятно, но оно будет носить ограниченный характер. Ограничения на продажу топлива способствует росту интереса покупателей к электромобилям и гибридам. В июне продажи подключаемых гибридов выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указала она.