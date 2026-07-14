Названы самые популярные модели китайских автомобилей в России

Авито Авто: спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 30,3%.

Эксперты Авито Авто подвели итоги первого полугодия 2026 года на рынке автомобилей с пробегом.

За первое полугодие 2026 года спрос на подержанные китайские автомобили вырос на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя стоимость составила 1,95 млн рублей. Об этом «За рулем» 14 июля рассказали эксперты «Авито Авто».

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировали Voyah и Changan: их показатель за год вырос почти в 2 раза (+88,3% и +72,1% соответственно). В топ-5 также вошли Exeed (+47,8%), Haval (+46,5%) и Zeekr (+44,4%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Exeed LX (+73,3%), Haval F7 (+62%), Chery Tiggo 4 Pro (+55,5%), Chery Tiggo 4 (+54,1%) и Geely Atlas (+50,3%).

Лидерами по популярности среди китайских автомобилей с пробегом стали Geely Monjaro (3,4 млн рублей) и Haval Jolion (1,8 млн руб.). Также в топ-10 моделей вошли Chery Tiggo T11 (357 тыс. руб.), Geely Coolray (1,8 млн руб.), Chery Tiggo 7 Pro Max (1,9 млн руб.), Lifan Х60 (516 тыс. руб.), Chery Tiggo 7 Pro (1,6 млн руб.), Haval F7 (2 млн руб.), Omoda C5 (1,8 млн руб.) и Geely Еmgrand EC7 (370 тыс. руб.).

За первое полугодие средняя цена некоторых моделей заметно снизилась. В числе лидеров по этому показателю – Changan Х5 Pus (-13,8%, до 1,2 млн руб.), Geely Emgrand EC7 (-12,3%, до 370 тыс. руб.), Chery Tiggo T11 (-11,2%, до 357 тыс. руб), Lifan Х60 (-10,6%, до 516 тыс. руб.), Chery Arrizo 8 (-9,6%, до 1,95 млн руб.), Great Wall Hover H5 (-8,1%, до 658 тыс. руб.), Great Wall Hover H3 (-7,8%, до 655 тыс. руб.), Exeed LX (-6,4%, до 1,87 млн руб.) и Chery Tiggo 7 Pro (-4,9%, до 1,55 млн руб.).