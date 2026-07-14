Кроссовер Volkswagen дешевле 2 млн рублей: что предлагают за эти деньги?

Кроссовер Volkswagen T–Cross появился в РФ по цене от 1,76 млн рублей.

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На Дальнем Востоке запустили продажи нового бюджетного кроссовера Volkswagen T-Cross. Автомобиль привозят штучно: леворульные версии прибывают из Китая, а праворульные – прямиком из Японии. Как выяснили «Автоновости дня», в июле цены на классифайдах стартуют с отметки 1 760 000 рублей.

Для сравнения: если бы эта модель официально продавалась в РФ, ее прямыми конкурентами стали бы Tenet T4 (от 2 089 000 рублей), собираемый в Калуге, и его «донор» Chery Tiggo 4 (от 2 039 000 рублей у дилеров). Плюс в эту же весовую категорию попадают Jeland J6 за 2,29 млн и Belgee X50+ по цене от 2 319 990 рублей.

Самый доступный вариант – китайская сборка от SAIC-Volkswagen. За 1 760 000 рублей покупателю предлагают привезти машину во Владивосток. Какая именно комплектация – неизвестно. Однако по фото можно разглядеть кондиционер, цифровую приборную панель, мультимедиа с сенсорным экраном и мультируль. А вот оптика тут обычная, галогеновая, да и мотор запускается поворотом ключа – по старинке.

Объем двигателя – 1,5 литра, это атмосферник серии ЕА211 мощностью 110 л.с. Он во многом повторяет моторы CWVA/CWVB, которые ставили на Volkswagen Polo и Skoda Rapid российской сборки. Коробка – классический шестиступенчатый автомат Aisin, многим хорошо знакомый.

Японские кроссоверы поставляются уже с правым рулем, другим дизайном салона и экстерьера. Стоят они чуть дороже: за 1 890 000 рублей. Под капотом у такой версии – 1,0-литровый 116-сильный турбомотор и робот DSG.

Оснащение у японца богаче. Есть цифровая приборка, кожаный мультируль, камера с разметкой, адаптивный круиз и двухзонный климат-контроль. Вдобавок идет мониторинг слепых зон, бесключевой доступ с кнопкой запуска и еще много приятных мелочей.

О других доступных вариантах на вторичном рынке «За рулем» недавно подробно рассказывал.