Во Владимирской области время ожидания на заправках составляет 20-40 минут

Власти Владимирской области за последние трое суток увеличили объем поставок бензина благодаря договоренностям с топливными компаниями. Дальнейший рост очередей на АЗС предотвращен, время ожидания составляет от 20 до 40 минут, сообщил в "Максе" губернатор региона Александр Авдеев.

14 июля на оперативном совещании правительства Владимирской области разобрали ситуацию с обеспечением топливом. Авдеев отметил, что нехватка топлива - общероссийская проблема, поэтому регион взаимодействует с Минэнерго РФ и штабом под руководством Александра Новака, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.

"Благодаря договоренностям с топливными компаниями за последние трое суток нам удалось увеличить объем поставок бензина в область <...>. Благодаря совместной работе с ФАС сдержали увеличение цен на сетевых АЗС ("Лукойл", "Татнефть") в рамках рекомендованных лимитов. Удалось предотвратить дальнейший рост очередей на заправки: время ожидания в среднем составляет от 20 до 40 минут", - сообщил Авдеев.

По его словам, была достигнута договоренность с компанией "Лукойл" о приоритетном обеспечении бензином общественного транспорта, ЖКХ, служб вывоза мусора и экстренных служб. В шести муниципалитетах (Владимир, Муром, Гусь-Хрустальный, Вязники, Гороховец, Киржач) выделены специальные АЗС для заправки коммунальной техники в определенное время.

"Владимирская область включена Министерством сельского хозяйства РФ в число приоритетных регионов по выделению лимитов топлива для уборочной кампании. На хранении у хозяйств уже есть запас дизеля, а региональный оператор ведет прямые закупки на НПЗ Татарстана и Башкортостана", - сообщил губернатор, добавив, что для малых фермерских хозяйств создана информационная группа в "Максе" "Топливо", где ежедневно обновляются данные о наличии горючего.

Авдеев также поручил провести совещание всех блоков правительства с Ассоциацией муниципальных образований области для урегулирования выявленных проблемных моментов, а также проработать вопрос об увеличении парка газомоторной техники в сфере пассажирского транспорта и ЖКХ. Кроме того, он распорядился поставить на мониторинг торговые организации, обеспечивающие население продуктами питания.