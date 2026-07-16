АвтоВАЗ разработал новые двигатели для Lada

В преддверии начала серийного производства Lada Azimut АВТОВАЗ запускает производство новых двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра. Начальник управления проектирования силовых агрегатов подчеркнул, что новые моторы – это не просто модификация двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра, выпускающихся в Тольятти с 2013 и 2016 года соответственно. Это реально новые агрегаты, хотя при их разработке конструкторы отталкивались от уже освоенных технологий.

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1,6-литровый мотор получил абсолютно новый коленчатый вал с уменьшенным до четырех количеством балансиров, новые поршни измененной формы, а также систему изменения фаз газораспределения. Коленчатый вал 1,8-литрового агрегата по-прежнему имеет 8 балансиров, но теперь обрел доработанные противовесы под применение масляных форсунок охлаждения поршня, что попутно снизило массу коленвала и механические потери, оптимизированную камеру сгорания в поршне – это улучшило показатели продувки цилиндра и снизило механические потери за счет уменьшения боковой нагрузки на стенки цилиндра и лучшего охлаждения поршня, а также новый, адаптированный к платформе блок цилиндров.

Двигатели получили ряд унифицированных решений. Головка блока цилиндров – с оптимизированными впускными и выпускными каналами, а также измененной формой камеры сгорания, что позволило повысить степень сжатия до 10,6 с прежних 10,45. В двигателях применены новые форсунки охлаждения поршня, новые распределительные валы с измененным положением кулачков и уменьшением высоты подъема впускного клапана с 8,71 мм до 8,43 мм. Применены новые клапаны с уменьшенной толщиной стержня, новые форсунки с измененной геометрией факела распыла, свечи зажигания меньшего диаметра (М12 вместо М14), новая топливная рампа и топливная трубка с измененной геометрией сечения, а также масляный насос новой конструкции с увеличенной на 20-25% производительностью. Кстати, поршни этих двигателей по-прежнему являются «безвтыковыми», то есть, обрыв ремня ГРМ не приводит к катастрофическим последствиям.

Все это позволило серьезно повысить производительность двигателей. 1,6-литровый мотор теперь имеет мощность 120 л.с. вместо 106 и может выдать 154 Нм максимального крутящего момента (против 148 Нм). При этом момент на 1000 об/мин повысился со 109 до 112 Нм. Мощность 1,8-литрового агрегата выросла со 122 до 135 л.с., а максимальный крутящий момент – со 170 до 175 Нм. Момент на 1000 об/мин увеличился со 124 до 130 Нм.

Главная новинка модельного ряда, Lada Azimut, получит как 1,6, так и 1,8-литровый двигатель нового поколения. Кроме того, новым 1,6-литровым мотором будет оснащаться Lada Iskra, а 1,8-литровым – Lada Vesta. Lada Granta пока остается с прежней линейкой двигателей.