Ford разработал систему защиты от угона с двухфакторной аутентификацией.

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Ford представила систему безопасности Start Inhibit, которая серьезно усложняет жизнь угонщикам, – по сути, это двухфакторная аутентификация для автомобиля. Как пишет Carscoops, технологию уже больше года тестируют на некоторых моделях, и результаты, видимо, производителя устраивают.

Работает все просто, но эффективно. Если кто-то пытается открыть дверь или завести мотор, владелец мгновенно получает сигнал на телефон. При малейшем подозрении можно удаленно заблокировать двигатель – и машина попросту не заведется, даже с оригинальным ключом. Правда, глушить силовой агрегат на ходу система не даст, так что экстренных ситуаций на дороге не возникнет.

Кстати, после активации защиты штатные ключи перестают работать. Чтобы снова запустить авто, потребуется специальный код из приложения. Так что простым «взял и поехал» дело не ограничится – только через смартфон и только с разрешения хозяина.

Ограничения, конечно, есть. Без стабильного интернета и активного приложения на телефоне технология бесполезна. К тому же блокировка срабатывает только после того, как автомобиль полностью остановится. Но в остальном система дает владельцу довольно широкий контроль.

Дополнительные возможности включают отслеживание геолокации в реальном времени. Если угон все же случился, данные о положении машины можно передать полиции – это упрощает поиск и возврат транспорта.

Доступ к сервису – через пакет Security Package. Первый год – бесплатно, а дальше нужно платить: 7,99 долларов (примерно 612 рублей) в месяц для жителей США и 9,99 канадских долларов (около 541 рубля) для канадцев.

Какие модели поддерживаются? Список не маленький: пикапы F-150 (начиная с 2024 года), грузовики Super Duty (тоже с 2024-го), внедорожник Expedition 2026 года, кроссовер Bronco Sport и электрический Mustang Mach-E. В общем, почти вся свежая гамма.

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