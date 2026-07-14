Популярный отечественный кроссовер получит полный привод уже в этом году

Кроссовер Tenet T4L, который на данный момент выпускают в РФ только с передними ведущими колесами, в скором времени обзаведется полноприводной версией. Ожидается, что купить такой автомобиль можно будет уже до конца текущего года. На рынок страны модель вывели совсем недавно – 22 мая.

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Интересно, что по своей сути Tenet T4L представляет собой гибрид из двух китайских «паркетников» Chery. Корпус он взял от Tiggo 7 Pro Max, а вот интерьер и переднюю часть – от Tiggo 4. В родной для Chery линейке такого автомобиля в Китае нет и не было. Сейчас кроссовер предлагается исключительно с передним приводом. Правда ситуация изменится к концу года – бренд Tenet готовит модификацию T4L с четырьмя ведущими колесами. Под капотом останется прежний 1,5-литровый турбомотор. А вот коробку передач заменят: вместо текущего 6-ступенчатого робота (DCT6) появится 7-диапазонный (DCT7). Причем этот ход способен сделать Tenet T4L прямым конкурентом более старой модели T4.

Еще в начале лета «Китайские автомобили» со ссылкой на дилеров писали, что со временем «старший» T4L может вытеснить из линейки своего компактного собрата. Учитывая, что T4 и так уступает по цене более крупному «собрату» в одинаковых комплектациях 2026 года, главным его козырем был именно полный привод. Его как раз не хватало T4L. Если исчезнет и это различие, новичок становится однозначно более привлекательным – за счет просторного салона и большего багажника. К тому же цена полноприводной версии, по всей видимости, будет держаться на сопоставимом уровне. Что касается габаритов, то Tenet T4L составляет 4506 мм в длину, 1828 в ширину и 1701 мм в высоту. Колесная база – 2650 мм. ДВС – знакомый 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 сил и моментом 210 Нм. Пока он агрегатируется с 6-диапазонным роботом. Сейчас модель T4L продается в двух переднеприводных версиях 2026 года. Базовая «Актив» стоит 2 259 000 рублей.

Топовое исполнение «Прайм» – 2 429 000 рублей. Для сравнения: Tenet T4 в аналогичных комплектациях того же года обойдется в 2 389 000 и 2 449 000 рублей соответственно. Ну а если говорить о грядущей полноприводной модификации Tenet T4L, то, скорее всего, она просто позаимствует силовую установку у T4. То есть 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. с моментом 210 Нм. Но в паре с ним будет работать уже 7-ступенчатый робот и система I-4WD. Сейчас версию T4 с полным приводом можно купить только в максимальной комплектации. Tenet T4 «Прайм 4WD» 2026 года без скидок стоит 2 659 000 рублей.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о появлении на российском рынке японского кроссовера с полным приводом.