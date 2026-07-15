В продаже появился 20-летний пикап Иж-27175 за миллион рублей. В Москве продаётся открытый пикап Иж-27175 2006 года выпуска, за который продавец планирует выручить миллион рублей. Отмечается, что машину перед подачей объявления полностью перебрали, а её кузов — загрунтовали и перекрасили.

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Иж-27175 — это пикап, представляющий собой гибрид из передней половины легковых «Жигулей» и задней половины грузового Иж-2717. Такие выпускались Ижевским автозаводом на протяжении семи лет — с 2005 по 2012 год.

В кабине устанавливалась панель приборов от ВАЗ-2107 «Жигули», а также сиденья от Иж-2126 «Ода». До 2006 года машины комплектовались карбюраторными, а поздее — инжекторными двигателями ВАЗ.

© объявление на классифайде

Модель имела статус самого доступного коммерческого автоомбиля на российском рынке того времени, поэтому ни водители, ни владельцы не берегли их. К настоящему моменту большая часть тиража уничтожена.

Очевидно, что этот Иж больше не будет возить стройматериалы. В нынешнем состоянии он представляет собой коллекционный артефакт эпохи, а такж может стать базой для кастом-проекта.